هدف مصر الأول في جيبوتي - إبراهيم عادل (تصفيات كأس العالم)
الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 - 19:20
🔥 جوووووول أول لمصر 🇪🇬— MBC MASR 2 (@mbcmasr2) October 8, 2025
إبراهيم عادل يفتتح التسجيل بعد عرضية ولا أروع من أحمد زيزو 🎯
بداية نارية للفراعنة في طريق التأهل لكأس العالم 2026 🏆#MBCMASR2 pic.twitter.com/J0SuYvyttl
