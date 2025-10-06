ملخص فوز إشبيلية على برشلونة 4-1 (الدوري الإسباني)

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 00:11

10/6/2025 12:11:56 AM ملخص فوز إشبيلية على برشلونة 4-1 (الدوري الإسباني)

ملخص فوز إشبيلية على برشلونة 4-1 (الدوري الإسباني)

إشبيلية برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
هدف برشلونة الأول في إشبيلية - ماركوس راشفورد (الدوري الإسباني) هدف إشبيلية الثاني ضد برشلونة - إيزاك روميرو (الدوري الإسباني) ملخص فوز ريال مدريد على فياريال 3-1 (الدوري الإسباني) ملخص فوز برشلونة على ريال سوسييداد 2-1 (الدوري الإسباني) ملخص فوز أتلتيكو مدريد على ريال مدريد 5-2 (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الأول ضد أتلتيكو - جولر (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الأول ضد أتلتيكو - مبابي (الدوري الإسباني) هدف أتلتيكو الأول ضد ريال مدريد - روبن لو نورمان (الدوري الإسباني)
أخر الأخبار
مورينيو يعود لـ دراجاو ويمنع بورتو من رقم تاريخي في كلاسيكو لشبونة 4 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الزمالك يقرر عدم المشاركة في بطولة إفريقيا لكرة اليد 5 ساعة | كرة يد
كأس العالم للشباب - منتخب مصر يتذيل ترتيب أفضل ثوالث ويودع مبكرا 5 ساعة | منتخب مصر
المدير الفني الهولندي لقطاع ناشئي الأهلي يكشف عن محاور خطته 5 ساعة | الدوري المصري
مدرب دجلة: كان من الصعب الفوز على فريق يدافع بـ 5 لاعبين في ملعب ضيق 5 ساعة | الدوري المصري
ميلان يهدر ويتعادل مع يوفنتوس سلبيا ويفرط في صدارة الدوري الإيطالي 6 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – اجتماع بين لبيب وجون إدوارد.. وانتظار عودة فيريرا لاتخاذ القرار المناسب 6 ساعة | الدوري المصري
زيكو: الفوز على الجيش الرواندي لا يعكس صعوبة المباراة 6 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/videos/49262/ملخص-فوز-إشبيلية-على-برشلونة-4-1-الدوري-الإسباني