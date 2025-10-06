هدف فوز إنبي على زد 1-0 (الدوري المصري)

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 00:09

10/6/2025 12:09:22 AM هدف فوز إنبي على زد 1-0 (الدوري المصري)

هدف فوز إنبي على زد 1-0 (الدوري المصري)

إنبي زد الدوري المصري
نرشح لكم
أهداف فوز سيراميكا على حرس الحدود 3-0 (الدوري المصري) هدف فوز الجونة على طلائع الجيش 1-0 (الدوري المصري) ملخص فوز الأهلي على كهرباء الإسماعيلية 4-2 (الدوري المصري) ملخص تعادل الزمالك وغزل المحلة 1-1 (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول في غزل المحلة - أحمد ربيع (الدوري المصري) ملخص فوز الاتحاد على المقاولون العرب 2-1 (الدوري المصري) هدف فوز المصري على البنك الأهلي - أحمد القرموطي (الدوري المصري) ملخص فوز سموحة على الإسماعيلي 2-0 (الدوري المصري)
أخر الأخبار
مورينيو يعود لـ دراجاو ويمنع بورتو من رقم تاريخي في كلاسيكو لشبونة 4 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الزمالك يقرر عدم المشاركة في بطولة إفريقيا لكرة اليد 5 ساعة | كرة يد
كأس العالم للشباب - منتخب مصر يتذيل ترتيب أفضل ثوالث ويودع مبكرا 5 ساعة | منتخب مصر
المدير الفني الهولندي لقطاع ناشئي الأهلي يكشف عن محاور خطته 5 ساعة | الدوري المصري
مدرب دجلة: كان من الصعب الفوز على فريق يدافع بـ 5 لاعبين في ملعب ضيق 5 ساعة | الدوري المصري
ميلان يهدر ويتعادل مع يوفنتوس سلبيا ويفرط في صدارة الدوري الإيطالي 6 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – اجتماع بين لبيب وجون إدوارد.. وانتظار عودة فيريرا لاتخاذ القرار المناسب 6 ساعة | الدوري المصري
زيكو: الفوز على الجيش الرواندي لا يعكس صعوبة المباراة 6 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/videos/49261/هدف-فوز-إنبي-على-زد-1-0-الدوري-المصري