هدف مانشستر سيتي الأول ضد برينتفورد - هالاند (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 19:15
⚽️ هالاند يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#PremierLeague pic.twitter.com/IEyaU51Q8x— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 5, 2025
هدف مانشستر سيتي الأول ضد برينتفورد - هالاند (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
هدف نيوكاسل الثاني في نوتنجهام - نيك فولتيمادة (الدوري الإنجليزي) هدف نيوكاسل الأول في نوتنجهام - برونو جيماريش (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز توتنام على ليدز 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر يونايتد على سندرلاند 2-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز تشيلسي على ليفربول 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أرسنال على وست هام 2-0 (الدوري الإنجليزي) هدف فوز تشيلسي على ليفربول - إستيفاو (الدوري الإنجليزي) هدف تعادل ليفربول في تشيلسي - جاكبو (الدوري الإنجليزي)