أهداف فوز روما على فيورنتينا 2-1 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 18:18
ذئاب العاصمة في صدارة الكالتشيو الآن 🐺🔝— ADSportsTV (@ADSportsTV) October 5, 2025
روما يهزم مضيفه فيورنتينا بنتيجة 2-1 ضمن مواجهات الجولة السادسة من الكالتشيو ✅
شاهد الأهداف ⚽️📹
تابعوا الدوري الإيطالي عبر تطبيق (STARZPLAY) 🌟#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/4qFMSBrUrH
