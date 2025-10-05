ملخص فوز ريال مدريد على فياريال 3-1 (الدوري الإسباني)
الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 01:27
ملخص فوز ريال مدريد على فياريال 3-1 (الدوري الإسباني)
نرشح لكم
ملخص فوز برشلونة على ريال سوسييداد 2-1 (الدوري الإسباني) ملخص فوز أتلتيكو مدريد على ريال مدريد 5-2 (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الأول ضد أتلتيكو - جولر (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الأول ضد أتلتيكو - مبابي (الدوري الإسباني) هدف أتلتيكو الأول ضد ريال مدريد - روبن لو نورمان (الدوري الإسباني) ملخص فوز برشلونة على ريال أوفييدو 3-1 (الدوري الإسباني) ملخص فوز ريال مدريد على ليفانتي 4-1 (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الثاني أمام ليفانتي - فرانكو ماستانتونو (الدوري الإسباني)