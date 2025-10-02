أوزير حارس ليل يتصدى لركلة جزاء أعيد تنفيذها 3 مرات

🤯🧤 ليلة استثنائية للحارس التركي أوزير!



في مشهد نادر، تألّق أوزير في التصدي لركلة جزاء أُعيد تنفيذها ثلاث مرات بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، فارضاً نفسه نجماً للمباراة#الدوري_الاوروبي #EuropaLeague pic.twitter.com/EdFXw6C3RM