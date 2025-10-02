أوزير حارس ليل يتصدى لركلة جزاء أعيد تنفيذها 3 مرات
الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 22:28
🤯🧤 ليلة استثنائية للحارس التركي أوزير!— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 2, 2025
في مشهد نادر، تألّق أوزير في التصدي لركلة جزاء أُعيد تنفيذها ثلاث مرات بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، فارضاً نفسه نجماً للمباراة#الدوري_الاوروبي #EuropaLeague pic.twitter.com/EdFXw6C3RM
