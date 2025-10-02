ملخص تعادل توتنام مع بودو جليمت 2-2 (دوري أبطال أوروبا)
الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 01:20
ملخص تعادل توتنام مع بودو جليمت 2-2 (دوري أبطال أوروبا)
نرشح لكم
ملخص فوز مارسيليا على أياكس 4-0 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز تشيلسي على بنفيكا 1-0 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز إنتر على سلافيا براج 3-0 دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز أتلتيكو مدريد على فرانكفورت 5-1 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز جالاتاسراي على ليفربول 1-0 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز ريال مدريد على كيرات 5-0 (دوري أبطال أوروبا) هدف جالاتاسراي الأول في ليفربول - أوسيمين (دوري أبطال أوروبا) هدف مانشستر سيتي الأول في شباك نابولي - إيرلينج هالاند (دوري أبطال أوروبا)