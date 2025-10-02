ملخص تعادل توتنام مع بودو جليمت 2-2 (دوري أبطال أوروبا)

الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 01:20

10/2/2025 1:20:07 AM ملخص تعادل توتنام مع بودو جليمت 2-2 (دوري أبطال أوروبا)

ملخص تعادل توتنام مع بودو جليمت 2-2 (دوري أبطال أوروبا)

توتنام بودو جليمت دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
ملخص فوز مارسيليا على أياكس 4-0 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز تشيلسي على بنفيكا 1-0 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز إنتر على سلافيا براج 3-0 دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز أتلتيكو مدريد على فرانكفورت 5-1 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز جالاتاسراي على ليفربول 1-0 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز ريال مدريد على كيرات 5-0 (دوري أبطال أوروبا) هدف جالاتاسراي الأول في ليفربول - أوسيمين (دوري أبطال أوروبا) هدف مانشستر سيتي الأول في شباك نابولي - إيرلينج هالاند (دوري أبطال أوروبا)
أخر الأخبار
جوارديولا: لدينا نقطة وسنحصل عليها 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
دي يونج: غيابات سان جيرمان؟ ونحن كذلك لدينا مصابين 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
نونو مينديش: هذا العام سيكون أصعب لأن الجميع يريد الفوز علينا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هالاند: لم نظهر بشكل جيد في الشوط الثاني لذلك لم نستحق الفوز.. ومباريات أبطال أوروبا صعبة 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هانز فليك: باريس سان جيرمان يستحق الفوز.. ويجب أن نتعلم من أخطائنا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هويلوند: لا أطيق الانتظار لمواجهة شقيقي.. ودي بروين أسطورة 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
قناة الأهلي تكشف تطورات الحالية الصحية لـ إمام عاشور 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/videos/49223/ملخص-تعادل-توتنام-مع-بودو-جليمت-2-2-دوري-أبطال-أوروبا