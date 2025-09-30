هدف مصر الأول أمام نيوزيلندا - أحمد كباكا (كأس العالم للشباب)

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 23:37

9/30/2025 11:37:11 PM هدف مصر الأول أمام نيوزيلندا - أحمد كباكا (كأس العالم للشباب)

هدف مصر الأول أمام نيوزيلندا - أحمد كباكا (كأس العالم للشباب)

كباكا منتخب الشباب
نرشح لكم
أوزير حارس ليل يتصدى لركلة جزاء أعيد تنفيذها 3 مرات ملخص فوز مارسيليا على أياكس 4-0 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز تشيلسي على بنفيكا 1-0 (دوري أبطال أوروبا) ملخص تعادل توتنام مع بودو جليمت 2-2 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز إنتر على سلافيا براج 3-0 دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز أتلتيكو مدريد على فرانكفورت 5-1 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز جالاتاسراي على ليفربول 1-0 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز ريال مدريد على كيرات 5-0 (دوري أبطال أوروبا)
أخر الأخبار
أمين عمر حكما لمباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي 42 دقيقة | الدوري المصري
انطلاقة بوستيكوجلو الكارثية مستمرة.. نوتنجهام يخسر من ضيفه الدنماركي 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
معروف حكم مباراة الزمالك والمحلة.. وعبد العزيز السيد للفيديو 54 دقيقة | الدوري المصري
وعد فليك لجماهير برشلونة بشأن دوري أبطال أوروبا ساعة | الدوري الإسباني
رودري: الكرة الذهبية لم تكن حلما لي وأنا طفل ساعة | الدوري الإنجليزي
السلسلة الأطول في تاريخ النادي.. كريستال بالاس يفوز على دينامو كييف بدوري المؤتمر ساعة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - تأهيل الدباغ ومنسي استعدادا لمواجهة غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
رومانو: كانافارو مدير فني لـ أوزبكستان حتى كأس العالم 2026 2 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/videos/49214/هدف-مصر-الأول-أمام-نيوزيلندا-أحمد-كباكا-كأس-العالم-للشباب