هدف جالاتاسراي الأول في ليفربول - أوسيمين (دوري أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 22:27
GOAL!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 30, 2025
🇳🇬 Victor Osimhen from the penalty spot! @Galatasaray lead against the champions of England 🙌#beINUCL #GalatasarayLiverpool #UCL pic.twitter.com/rnAT1wM40H
