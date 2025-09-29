أهداف فوز الأهلي على الزمالك 2-1 (تعليق بلال علام)

الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 23:23

9/29/2025 11:23:24 PM أهداف فوز الأهلي على الزمالك 2-1 (تعليق بلال علام)

أهداف فوز الأهلي على الزمالك 2-1 (تعليق بلال علام)

الأهلي الزمالك
نرشح لكم
مؤتمر يانيك فيريرا بعد خسارة الزمالك من الأهلي تصريحات وليد صلاح الدين بعد فوز الأهلي على الزمالك أهداف فوز الأهلي على الزمالك 2-1 (تعليق مؤمن حسن) ملخص فوز الأهلي على الزمالك 2-1 (الدوري المصري) أهداف فوز الأهلي على الزمالك 2-1 (تعليق أيمن الكاشف) هدف الأهلي الثاني في الزمالك - تريزيجيه (الدوري المصري) هدف تعادل الأهلي في الزمالك - حسين الشحات (الدوري المصري) أهداف فوز البنك الأهلي على الإسماعيلي 2-1 (الدوري المصري)
أخر الأخبار
الشحات: تعاهدنا خلال عزومة ياسر إبراهيم على الفوز بالقمة 2 ساعة | الدوري المصري
بعد حل أزمته.. عمر فايد يشاهد خسارة أروكا من بورتو برباعية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
في ظهور نونو سانتو الأول.. وست هام يتعادل مع إيفرتون 2 ساعة | الكرة الأوروبية
إيكيتيكي: أعتذر عن طردي غير الزكي ضد ساوثامبتون.. ويمكنني اللعب مع إيزاك 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
عادل مصطفى: لا أحد يقصر في الأهلي.. وفارق النقاط لا يعنيني 3 ساعة | الدوري المصري
شيكابالا: يجب رحيل فيريرا "ضعيف الشخصية" من الزمالك 3 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر سلوت: جالاتاسراي كان عير محظوظ ضد فرانكفورت.. ويجب أن نستعد بقوة 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر النحاس: زيزو أراد المشاركة ولكن.. وهكذا عاد الشحات وعبد القادر 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 2 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 4 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع
/videos/49210/أهداف-فوز-الأهلي-على-الزمالك-2-1-تعليق-بلال-علام