أهداف فوز الأهلي على الزمالك 2-1 (تعليق مؤمن حسن)
الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 23:22
أهداف فوز الأهلي على الزمالك 2-1 (تعليق مؤمن حسن)
نرشح لكم
أهداف فوز البنك الأهلي على الإسماعيلي 2-1 (الدوري المصري) ملخص تعادل وادي دجلة مع سموحة 1-1 (الدوري المصري) ملخص تعادل مودرن سبورت مع فاركو 1-1 (الدوري المصري) ملخص فوز بيراميدز على طلائع الجيش 4-0 (الدوري الإيطالي) حمدي فتحي سجل.. أهداف فوز الوكرة على أم صلال 3-2 (الدوري القطري) هدفا تعادل البنك الأهلي مع دجلة 1-1 (الدوري المصري) هدفا فوز سيراميكا على مودرن 2-0 (الدوري المصري) هدف فوز إنبي على الإسماعيلي 1-0 (الدوري المصري)