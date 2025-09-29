أهداف فوز البنك الأهلي على الإسماعيلي 2-1 (الدوري المصري)

الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 21:16

الدوري المصري الإسماعيلي
أخر الأخبار
صراع الصدارة يشتعل.. الأهلي يقلب الطاولة على الزمالك وينتصر بثنائية 19 دقيقة | الدوري المصري
لا يخسر القمة.. تريزيجيه يسجل لأول مرة أمام الزمالك 24 دقيقة | الدوري المصري
السادس في الأبيض.. حسين الشحات يتعادل لـ الأهلي أمام الزمالك 45 دقيقة | الدوري المصري
رابيو: لا أعرف كيف يركض مودريتش هكذا في سن الـ 40 ساعة | الكرة الأوروبية
مودريتش: تأثيري في الملعب بهذا العمر يعود إلى حبي لكرة القدم ساعة | الكرة الأوروبية
السعيد يهدي حسام عبد المجيد هدفه الأول في القمة ساعة | الدوري المصري
ركلتا جزاء وهدفان.. سيراميكا كليوباترا يتعادل مع الجونة 2 ساعة | الدوري المصري
انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
