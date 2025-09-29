أهداف تعادل الجونة وسيراميكا كليوباترا 1-1 (الدوري المصري)
الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 21:15
أهداف تعادل الجونة وسيراميكا كليوباترا 1-1 (الدوري المصري)
نرشح لكم
أهداف فوز الأهلي على الزمالك 2-1 (الدوري المصري) هدف الأهلي الثاني في الزمالك - تريزيجيه (الدوري المصري) هدف تعادل الأهلي في الزمالك - حسين الشحات (الدوري المصري) أهداف فوز البنك الأهلي على الإسماعيلي 2-1 (الدوري المصري) ركلة جزاء ضائعة من السعيد وإعادتها أمام الأهلي هدف الزمالك الأول في الأهلي - حسام عبد المجيد ناصر ماهر يهدر فرصة لا تضيع أمام الأهلي عدي الدباغ يهدر فرصة خطيرة للزمالك أمام الأهلي