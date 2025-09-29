هدف الزمالك الأول في الأهلي - حسام عبد المجيد
الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 20:43
حسام عبد المجيد يسجل الأول للزمالك من علامة الجزاء.. بتعليق مؤمن حسن 🏹⚽ pic.twitter.com/vqNAtX3vfC— ON Sport (@ONTimeSports) September 29, 2025
