عدي الدباغ يهدر فرصة خطيرة للزمالك أمام الأهلي
الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 20:18
عدي الدباغ يهدر انفراد صريح وتألق كبيــــــــــر من محمد الشناوي pic.twitter.com/uecviC2Fzi— ON Sport (@ONTimeSports) September 29, 2025
عدي الدباغ يهدر فرصة خطيرة للزمالك أمام الأهلي
نرشح لكم
أهداف فوز الأهلي على الزمالك 2-1 (الدوري المصري) هدف الأهلي الثاني في الزمالك - تريزيجيه (الدوري المصري) هدف تعادل الأهلي في الزمالك - حسين الشحات (الدوري المصري) أهداف فوز البنك الأهلي على الإسماعيلي 2-1 (الدوري المصري) أهداف تعادل الجونة وسيراميكا كليوباترا 1-1 (الدوري المصري) ركلة جزاء ضائعة من السعيد وإعادتها أمام الأهلي هدف الزمالك الأول في الأهلي - حسام عبد المجيد ناصر ماهر يهدر فرصة لا تضيع أمام الأهلي