ملخص تعادل وادي دجلة مع سموحة 1-1 (الدوري المصري)
الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 00:47
ملخص تعادل وادي دجلة مع سموحة 1-1 (الدوري المصري)
نرشح لكم
ملخص تعادل مودرن سبورت مع فاركو 1-1 (الدوري المصري) أهداف فوز بتروجت على المصري 3-2 (الدوري المصري) ملخص فوز بيراميدز على طلائع الجيش 4-0 (الدوري الإيطالي) هدف فوز حرس الحدود على زد (الدوري المصري) هدفا تعادل البنك الأهلي مع دجلة 1-1 (الدوري المصري) هدفا فوز سيراميكا على مودرن 2-0 (الدوري المصري) هدف فوز إنبي على الإسماعيلي 1-0 (الدوري المصري) أهداف تعادل الزمالك ضد الجونة 1-1 (الدوري المصري)