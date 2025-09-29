ملخص فوز روما على هيلاس فيرونا 2-0 (الدوري الإيطالي)

الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 00:37

9/29/2025 12:37:44 AM ملخص فوز روما على هيلاس فيرونا 2-0 (الدوري الإيطالي)

ملخص فوز روما على هيلاس فيرونا 2-0 (الدوري الإيطالي)

روما هيلاس فيرونا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
ملخص فوز ميلان على نابولي 2-1 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز برشلونة على ريال سوسييداد 2-1 (الدوري الإسباني) ملخص فوز أرسنال على نيوكاسل 2-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز إنتر على كالياري 2-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز برايتون على تشيلسي 3-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز برينتفورد على مانشستر يونايتد 3-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر سيتي على بيرنلي 5-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز كريستال بالاس على ليفربول 2-1 (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
كأس العالم للشباب - المغرب يفتتح مشواره بثنائية ضد إسبانيا 2 ساعة | الوطن العربي
كونتي: أعجبني أداء الفريق رغم الخسارة من ميلان.. ونستقبل أهداف كثيرة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أليجري: وجود مودريتش أمام الدفاع يعطينا الجودة والذكاء 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ميلان بـ 10 لاعبين ينتصر على نابولي ويتصدر الدوري الإيطالي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ساكا: هذه القرارات دائما ضدنا ولحسن الحظ لم تؤثر على النتيجة 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
المقاولون العرب يعلن رحيل مكي عن تدريب الفريق 3 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 3 ساعة | الدوري المصري
أرتيتا: اتحاد الحكام يناقض نفسه مرة أخرى 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/videos/49193/ملخص-فوز-روما-على-هيلاس-فيرونا-2-0-الدوري-الإيطالي