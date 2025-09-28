حجازي سجل.. ملخص فوز نيوم على الرياض 3-2 (الدوري السعودي)
الأحد، 28 سبتمبر 2025 - 00:45
حجازي سجل.. ملخص فوز نيوم على الرياض 3-2 (الدوري السعودي)
نرشح لكم
ملخص فوز النصر على اتحاد جدة 2-0 (الدوري السعودي) هدف النصر الثاني في اتحاد جدة - رونالدو (الدوري السعودي) هدف النصر الأول في اتحاد جدة - ماني (الدوري السعودي) ملخص فوز الهلال على الأخدود 3-1 (الدوري السعودي) ملخص فوز اتحاد جدة على الوحدة 1-0 (كأس خادم الحرمين) ملخص فوز النصر على جدة 4-0 (كأس خادم الحرمين) ملخص مواجهة الحزم أمام نيوم 2-1 (كأس خادم الحرمين) ملخص فوز اتحاد جدة على النجمة 1-0 (الدوري السعودي)