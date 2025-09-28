حجازي سجل.. ملخص فوز نيوم على الرياض 3-2 (الدوري السعودي)

الأحد، 28 سبتمبر 2025 - 00:45

9/28/2025 12:45:51 AM حجازي سجل.. ملخص فوز نيوم على الرياض 3-2 (الدوري السعودي)

حجازي سجل.. ملخص فوز نيوم على الرياض 3-2 (الدوري السعودي)

نيوم الرياض الدوري السعودي أحمد حجازي
نرشح لكم
ملخص فوز النصر على اتحاد جدة 2-0 (الدوري السعودي) هدف النصر الثاني في اتحاد جدة - رونالدو (الدوري السعودي) هدف النصر الأول في اتحاد جدة - ماني (الدوري السعودي) ملخص فوز الهلال على الأخدود 3-1 (الدوري السعودي) ملخص فوز اتحاد جدة على الوحدة 1-0 (كأس خادم الحرمين) ملخص فوز النصر على جدة 4-0 (كأس خادم الحرمين) ملخص مواجهة الحزم أمام نيوم 2-1 (كأس خادم الحرمين) ملخص فوز اتحاد جدة على النجمة 1-0 (الدوري السعودي)
أخر الأخبار
في ليلة تكريم ديمبيلي.. باريس سان جيرمان ينتصر على أوكسير بثنائية 5 ساعة | الكرة الأوروبية
خسارة الكلاسيكو = الرحيل.. اتحاد جدة يعلن إقالة لوران بلان 5 ساعة | سعودي في الجول
كرة يد - بعد انتصارات برشلونة وفيزبريم.. سيناريوهات صعود الأهلي والزمالك في كأس العالم للأندية 6 ساعة | كرة يد
منتخب مصر يفتتح كأس العالم للشباب بالخسارة أمام اليابان 6 ساعة | منتخب مصر
حجازي: لا أشعر بالسعادة عندما تستقبل شباك فريقي هدفا 6 ساعة | سعودي في الجول
الإسباني سيزار سوتو حكما لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 6 ساعة | الدوري المصري
لقاء "الأشقاء".. إنتر يعبر كالياري بثنائية ولاوتارو يصنع التاريخ 7 ساعة | الكرة الأوروبية
هيثم حسن: لم أتوصل لقرار لتمثيل مصر.. وهذا الفريق سأشجعه في القمة 7 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/videos/49190/حجازي-سجل-ملخص-فوز-نيوم-على-الرياض-3-2-الدوري-السعودي