هدفا تعادل يوفنتوس مع أتالانتا 1-1 (الدوري الإيطالي)
السبت، 27 سبتمبر 2025 - 21:15
نهاية القمة بتعادل يوفنتوس مع ضيفه أتالانتا بنتيجة 1-1ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الكالتشيو— ADSportsTV (@ADSportsTV) September 27, 2025
شاهد الهدفين ⚽📹
تابعوا الدوري الإيطالي عبر تطبيق (STARZPLAY) 🌟#تورينو_أتالانتا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/wEkW6k6X9V
هدفا تعادل يوفنتوس مع أتالانتا 1-1 (الدوري الإيطالي)
نرشح لكم
ملخص فوز إنتر على كالياري 2-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز برايتون على تشيلسي 3-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز برينتفورد على مانشستر يونايتد 3-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر سيتي على بيرنلي 5-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز كريستال بالاس على ليفربول 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أتلتيكو مدريد على ريال مدريد 5-2 (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الأول ضد أتلتيكو - جولر (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الأول ضد أتلتيكو - مبابي (الدوري الإسباني)