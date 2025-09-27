هدف أتلتيكو الأول ضد ريال مدريد - روبن لو نورمان (الدوري الإسباني)
السبت، 27 سبتمبر 2025 - 17:51
لو نورماند يشعل ديربي مدريد بتسجيله هدف التقدم لأتليتيكو#الدوري_الإسباني #LaLiga pic.twitter.com/U7EYFvLcPR— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 27, 2025
