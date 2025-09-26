هدف النصر الأول في اتحاد جدة - ماني (الدوري السعودي)
الجمعة، 26 سبتمبر 2025 - 21:21
هدف النصر الأول في اتحاد جدة - ماني (الدوري السعودي)
نرشح لكم
هدف النصر الثاني في اتحاد جدة - رونالدو (الدوري السعودي) حمدي فتحي سجل.. أهداف فوز الوكرة على أم صلال 3-2 (الدوري القطري) ملخص فوز الهلال على الأخدود 3-1 (الدوري السعودي) ملخص فوز برشلونة على ريال أوفييدو 3-1 (الدوري الإسباني) أهداف فوز مانشستر سيتي أمام هيدرسفيلد 2-0 (كأس الرابطة الإنجليزية) هدفا تعادل البنك الأهلي مع دجلة 1-1 (الدوري المصري) هدفا فوز سيراميكا على مودرن 2-0 (الدوري المصري) هدف فوز إنبي على الإسماعيلي 1-0 (الدوري المصري)