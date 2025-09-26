هدف النصر الأول في اتحاد جدة - ماني (الدوري السعودي)

الجمعة، 26 سبتمبر 2025 - 21:21

9/26/2025 9:21:17 PM هدف النصر الأول في اتحاد جدة - ماني (الدوري السعودي)

هدف النصر الأول في اتحاد جدة - ماني (الدوري السعودي)

الدوري السعودي ماني النصر
نرشح لكم
هدف النصر الثاني في اتحاد جدة - رونالدو (الدوري السعودي) حمدي فتحي سجل.. أهداف فوز الوكرة على أم صلال 3-2 (الدوري القطري) ملخص فوز الهلال على الأخدود 3-1 (الدوري السعودي) ملخص فوز برشلونة على ريال أوفييدو 3-1 (الدوري الإسباني) أهداف فوز مانشستر سيتي أمام هيدرسفيلد 2-0 (كأس الرابطة الإنجليزية) هدفا تعادل البنك الأهلي مع دجلة 1-1 (الدوري المصري) هدفا فوز سيراميكا على مودرن 2-0 (الدوري المصري) هدف فوز إنبي على الإسماعيلي 1-0 (الدوري المصري)
أخر الأخبار
العلامة الكاملة في الدوري.. بايرن ميونيخ يضرب بريمن برباعية 8 ساعة | الكرة الأوروبية
بلان: خسرنا لأن النصر أقوى منا.. ويجب مراجعة نتائجي جيدا 8 ساعة | سعودي في الجول
مصطفى فتحي وماييلي على رأسها.. بيراميدز يعلن قائمة مواجهة طلائع الجيش 8 ساعة | الكرة المصرية
جيسوس: قبلت دعوة رونالدو لتدريب النصر وبناء فريق قوي لمنافسة الاتحاد والهلال 9 ساعة | سعودي في الجول
بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة أسامة جلال 9 ساعة | الكرة المصرية
رونالدو يثأر من بنزيمة.. النصر يفوز على اتحاد جدة وينفرد بصدارة الدوري السعودي 9 ساعة | سعودي في الجول
مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد أوريلي 9 ساعة | الكرة الأوروبية
الكونفدرالية - فريق كهربا السابق يتأهل لمواجهة المصري 10 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/videos/49176/هدف-النصر-الأول-في-اتحاد-جدة-ماني-الدوري-السعودي