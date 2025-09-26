حمدي فتحي سجل.. أهداف فوز الوكرة على أم صلال 3-2 (الدوري القطري)
الجمعة، 26 سبتمبر 2025 - 20:43
أهداف المباراة|— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 26, 2025
الوكرة 3 - 2 أم صلال#دوري_نجوم_بنك_الدوحة #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/NyKIoBzrZS
