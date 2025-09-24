ملخص فوز ريال مدريد على ليفانتي 4-1 (الدوري الإسباني)

الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 - 17:11

9/24/2025 5:11:53 PM ملخص فوز ريال مدريد على ليفانتي 4-1 (الدوري الإسباني)

ملخص فوز ريال مدريد على ليفانتي 4-1 (الدوري الإسباني)

ريال مدريد ليفانتي الدوري الإسباني
نرشح لكم
هدف ريال مدريد الثاني أمام ليفانتي - فرانكو ماستانتونو (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الأول أمام ليفانتي - فينيسيوس جونيور (الدوري الإسباني) ملخص فوز ريال مدريد على إسبانيول 2-0 (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الثاني في إسبانيول - مبابي (الدوري الإسباني) ملخص فوز برشلونة على فالنسيا 6-0 (الدوري الإسباني) ملخص فوز أتلتيكو مدريد على فياريال 2-0 (الدوري الإسباني) ملخص فوز ريال مدريد على سوسييداد 2-1 (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الأول في سوسييداد - مبابي (الدوري الإسباني)
أخر الأخبار
دخل في غيبوبة.. إصابة لاعب أرسنال السابق في الرأس بالدرجة السابعة الإنجليزية دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: الإمارات تستضيف السوبر المصري.. وتعديل منتظر على جدول الدوري 15 دقيقة | الدوري المصري
فيستون ماييلي - من لقب "العجوز المهتز" الخادع إلى فهد افترس كبار إفريقيا وآسيا 48 دقيقة | الدوري المصري
سيبايوس: الدربي يمنحنا حافزا إضافيا.. ولازلنا بحاجة لتحسين بعض التفاصيل ساعة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(0) الإسماعيلي.. الشوط الثاني ساعة | الكرة المصرية
رومانو: إصابة جيوفاني ليوني مدافع ليفربول بقطع في الرباط الصليبي ساعة | الدوري الإنجليزي
فليك: يامال اقترب من العودة.. وريال مدريد يقدم أداء جيدا في الموسم الحالي 2 ساعة | الدوري الإسباني
التشكيل - ثنائي يقود هجوم الإسماعيلي أمام إنبي.. وكابو أساسي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول
/videos/49162/ملخص-فوز-ريال-مدريد-على-ليفانتي-4-1-الدوري-الإسباني