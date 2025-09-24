ملخص فوز بيراميدز على أهلي جدة 3-1 (كأس إنتركونتيننتال)
الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 - 10:58
ملخص فوز بيراميدز على أهلي جدة 3-1 (كأس إنتركونتيننتال)
نرشح لكم
تتويج بيراميدز بعد الفوز على أهلي جدة في كأس إنتركونتيننتال ملخص فوز تشيلسي باريس سان جيرمان 3-0 (كأس العالم للأندية) هدف تشيلسي الأول في باريس سان جيرمان - كول بالمر (كأس العالم للأندية) ملخص فوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد 4-0 (كأس العالم للأندية) ملخص ثلاثية سان جيرمان في الشوط الأول أمام ريال مدريد (كأس العالم للأندية) ملخص فوز تشيلسي أمام فلومينينسي 2-0 (كأس العالم للأندية) هدفا تشيلسي في شباك فلومينينسي (كأس العالم للأندية) ملخص الشوط الأول من مباراة فلومينينسي أمام تشيلسي (كأس العالم للأندية)