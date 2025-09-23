هدف بيراميدز الثاني في أهلي جدة - ماييلي (كأس إنتركونتينينتال)
الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 23:35
فيستون مايلي يسجل الهدف الثاني لبيراميدز#الأهلي_بيراميدز#FIFA_Intercontinental_Cup pic.twitter.com/AAthSISCmg— MBC Action (@mbcaction) September 23, 2025
هدف بيراميدز الثاني في أهلي جدة - ماييلي (كأس إنتركونتينينتال)
نرشح لكم
ملخص مواجهة الحزم أمام نيوم 2-1 (كأس خادم الحرمين) هدف ريال مدريد الثاني أمام ليفانتي - فرانكو ماستانتونو (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الأول أمام ليفانتي - فينيسيوس جونيور (الدوري الإسباني) هدف ليفربول الأول أمام ساوثامبتون - ألكسندر إيزاك (كأس الرابطة) هدف بيراميدز الثالث في أهلي جدة - ماييلي (كأس إنتركونتينينتال) أهداف تعادل الزمالك ضد الجونة 1-1 (الدوري المصري) هدف أهلي جدة في بيراميدز - توني (كأس إنتركونتينينتال) هدف بيراميدز الأول في أهلي جدة - ماييلي (كأس إنتركونتينينتال)