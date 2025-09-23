أهداف تعادل الزمالك ضد الجونة 1-1 (الدوري المصري)
الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 22:20
الجونة يتعادل أمام الزمالك 1-1 (الدوري المصري)
