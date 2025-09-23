هدف بيراميدز الأول في أهلي جدة - ماييلي (كأس إنتركونتينينتال)
الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 21:35
بداية قوية من بيراميدز.. تسديدة فيستون مايلي تسكن شباك ميندي#الأهلي_بيراميدز#FIFA_Intercontinental_Cup pic.twitter.com/q9w9I2mxPD— MBC Action (@mbcaction) September 23, 2025
