هدف فوز زد على الاتحاد السكندري 1-0 (الدوري المصري)
الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 22:34
هدف فوز زد على الاتحاد السكندري 1-0 (الدوري المصري)
نرشح لكم
هدف فوز سموحة على حرس الحدود 1-0 (الدوري المصري) هدف الأهلي الأول ضد سيراميكا - تريزيجيه (الدوري المصري) هدف فوز وادي دجلة على طلائع الجيش 1-0 (الدوري المصري) هدف فوز كهرباء الإسماعيلية على الاتحاد 1-0 (الدوري المصري) ملخص فوز بيراميدز على زد 1-0 (الدوري المصري) أهداف تعادل مودرن سبورت مع إنبي 2-2 (الدوري المصري) هدفا فوز الزمالك على الإسماعيلي 2-0 (الدوري المصري) ملخص تعادل بتروجت مع الجونة 1-1 (الدوري المصري)