أهداف فوز إنتر على ساسولو 2-1 (الدوري الإيطالي)
الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 00:47
إنتر ينجح في حصد 3 نقاط هامة أمام ضيفه ساسولو بالفوز بنتيجة 2-1 🔵⚫️✅— ADSportsTV (@ADSportsTV) September 21, 2025
شاهد الأهداف 📹
تابعوا الدوري الإيطالي عبر تطبيق (STARZPLAY) 🌟#إنتر_ساسولو#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/wXEbum644H
