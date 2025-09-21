أونانا يصنع.. هدف طرابوزن الأول ضد غازي عنتاب (الدوري التركي)

الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 11:16

أونانا يصنع.. هدف طرابوزن الأول ضد غازي عنتاب (الدوري التركي)

أندري أونانا الدوري التركي طرابوزن
أخر الأخبار
طردان وتعادل ضائع في الوقت القاتل.. روما يحسم الديربي ويفوز على لاتسيو 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
تأجيل كلاسيكو فرنسا بين مارسيليا وسان جيرمان بسبب الأحوال الجوية 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة برشلونة - استمرار غياب يامال.. وتواجد كوبارسي في مواجهة خيتافي ساعة | الدوري الإسباني
الجزيرة: يويفا يدرس استبعاد إسرائيل من المشاركات الأوروبية ساعة | الكرة الأوروبية
كأس إنتركونتينينتال - الجباس: أحلم بالتسجيل ضد أهلي جدة.. ومواجهة محرز ستكون ممتعة ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - بسيوني ينتظر قرار الأطباء لحضور مباراة الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
تعديل موعد مباراة الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية من أجل منتخب مصر 2 ساعة | الدوري المصري
انتهت الدوري الإيطالي - لاتسيو (0)-(1) روما. 2 ساعة | الكرة الأوروبية
