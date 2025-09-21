ملخص فوز اتحاد جدة على النجمة 1-0 (الدوري السعودي)
الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 11:11
ملخص فوز اتحاد جدة على النجمة 1-0 (الدوري السعودي)
نرشح لكم
ملخص فوز النصر على الرياض 5-1 (الدوري السعودي) ملخص تعادل أهلي جدة مع الهلال 3-3 (الدوري السعودي) ملخص فوز النصر على الخلود 2-0 (الدوري السعودي) ملخص فوز اتحاد جدة على الفتح 4-2 (الدوري السعودي) ملخص تعادل الهلال مع القادسية 2-2 (الدوري السعودي) ملخص فوز اتحاد جدة على الخلود 5-2 (الدوري السعودي) بمشاركة حجازي.. ملخص فوز أهلي جدة على نيوم 1-0 (الدوري السعودي) هاتريك فيليكس.. ملخص فوز النصر على التعاون 5-0 (الدوري السعودي)