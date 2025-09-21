وسام سجل.. ملخص تعادل كولومبوس كرو مع تورنتو 1-1 (الدوري الأمريكي)

الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 11:00

9/21/2025 11:00:02 AM وسام سجل.. ملخص تعادل كولومبوس كرو مع تورنتو 1-1 (الدوري الأمريكي)

وسام سجل.. ملخص تعادل كولومبوس كرو مع تورنتو 1-1 (الدوري الأمريكي)

كولومبوس كرو الدوري الأمريكي وسام أبو علي
نرشح لكم
ملخص فوز إنتر ميامي على دي سي 3-2 (الدوري الأمريكي) هدف وسام الأول.. ملخص فوز كولومبوس كرو على أتلانتا 5-4 (الدوري الأمريكي) ملخص فوز الإكوادور على الأرجنتين 1-0 (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز بوليفيا على البرازيل 1-0 (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز كولومبيا على بوليفيا 3-0 (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز البرازيل على تشيلي 3-0 (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز أوروجواي على بيرو 3-0 (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز الأرجنتين على فنزويلا 3-0 (تصفيات كأس العالم)
أخر الأخبار
رودري: لا يمكننا التفكير في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جيوكيريس: بعدما بدأت الاحتفال بتلك الطريقة سجلت مزيدا من الأهداف 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قبل لقاء أرسنال.. برناردو سيلفا: غريمنا الأكبر هو ليفربول 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
معتصم سالم يكشف موقف رمضان صبحي من المشاركة ضد أهلي جدة 47 دقيقة | كأس العالم للأندية
منتخب مصر للشباب ينتصر بخماسية على فريق تشيلي استعدادا لكأس العالم 56 دقيقة | منتخب مصر
سجل هدفين وصنع آخر.. ميسي يقود إنتر ميامي لفوز شاق على دي سي يونايتد ساعة | أمريكا
وسام سجل وخرج مصابا.. كولومبوس كرو يتعادل مع تورنتو في الدوري الأمريكي ساعة | أمريكا
مواعيد مباريات الأحد 21 سبتمبر - دربي العاصمة الإيطالية وقمة أرسنال وسيتي وكلاسيكو فرنسا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/videos/49132/وسام-سجل-ملخص-تعادل-كولومبوس-كرو-مع-تورنتو-1-1-الدوري-الأمريكي