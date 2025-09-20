هدف فوز سموحة على حرس الحدود 1-0 (الدوري المصري)
السبت، 20 سبتمبر 2025 - 00:32
هدف فوز سموحة على حرس الحدود 1-0 (الدوري المصري)
نرشح لكم
هدف الأهلي الأول ضد سيراميكا - تريزيجيه (الدوري المصري) هدف فوز وادي دجلة على طلائع الجيش 1-0 (الدوري المصري) هدف فوز كهرباء الإسماعيلية على الاتحاد 1-0 (الدوري المصري) ملخص فوز بيراميدز على زد 1-0 (الدوري المصري) أهداف تعادل مودرن سبورت مع إنبي 2-2 (الدوري المصري) هدفا فوز الزمالك على الإسماعيلي 2-0 (الدوري المصري) ملخص تعادل بتروجت مع الجونة 1-1 (الدوري المصري) ملخص فوز المصري على غزل المحلة 2-1 (الدوري المصري)