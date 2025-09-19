هدف الأهلي الأول ضد سيراميكا - تريزيجيه (الدوري المصري)

الجمعة، 19 سبتمبر 2025 - 20:42

9/19/2025 8:42:43 PM هدف الأهلي الأول ضد سيراميكا - تريزيجيه (الدوري المصري)

هدف الأهلي الأول ضد سيراميكا - تريزيجيه (الدوري المصري)

الأهلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري تريزيجيه
نرشح لكم
هدف فوز وادي دجلة على طلائع الجيش 1-0 (الدوري المصري) هدف فوز كهرباء الإسماعيلية على الاتحاد 1-0 (الدوري المصري) ملخص فوز بيراميدز على زد 1-0 (الدوري المصري) أهداف تعادل مودرن سبورت مع إنبي 2-2 (الدوري المصري) هدفا فوز الزمالك على الإسماعيلي 2-0 (الدوري المصري) ملخص تعادل بتروجت مع الجونة 1-1 (الدوري المصري) ملخص فوز المصري على غزل المحلة 2-1 (الدوري المصري) هدفا تعادل المقاولون العرب مع فاركو 1-1 (الدوري المصري)
أخر الأخبار
منافس بيرامديز - التعادل الأول منذ 4 أعوام.. أهلي جدة يتعادل مع الهلال بعد التأخر بثلاثية 2 دقيقة | سعودي في الجول
مؤتمر علي ماهر: باقي الفرق تدافع أمام الأهلي لكننا هاجمنا.. ولن أتحدث على ركلة الجزاء 13 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر النحاس: إهدار الفرص أمر إيجابي.. ولا يوجد ما يسمى عدم اقتناع بـ جراديشار 17 دقيقة | الدوري المصري
وليد صلاح الدين: تم إبلاغ اللاعبين بموقف الأهلي النهائي من العقود.. وحقيقة سفر زيزو 34 دقيقة | الدوري المصري
العقدة مستمرة من 2013.. بادجي يقود سموحة للانتصار على حرس الحدود 35 دقيقة | الدوري المصري
ماركا: مودريك يتدرب مع أوكرانيا لألعاب القوى.. وحلم لوس أنجلوس 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
زد يقدم شكوى ضد التحكيم في مباراتي الإسماعيلي وبيراميدز ساعة | الدوري المصري
تريزيجيه يعيد الأهلي لـ الانتصارات بفوز شاق على سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/videos/49121/هدف-الأهلي-الأول-ضد-سيراميكا-تريزيجيه-الدوري-المصري