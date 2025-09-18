هدف أتليتكو مدريد الثاني ضد ليفربول - ماركوس يورينتي (دوري أبطال أوروبا)
الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 00:15
⚡️ ماركوس يورينتي يعادل النتيجة لأتليتيكو مدريد أمام ليفربول! 🔥#دوري_أبطال_أوروبا #ليفربول_اتلتيكو_مدريد pic.twitter.com/Je8W1k4ZEC— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 17, 2025
