صلاح يسجل ويصنع ضد أتليتكو مدريد (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 22:28
محمد صلاح لا يتوقف عن الإبداع#دوري_أبطال_أوروبا #ليفربول_اتلتيكو_مدريد pic.twitter.com/RPnSsrM7to— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 17, 2025
