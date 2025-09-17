ملخص فوز أرسنال على أتليتك بلباو 2-0 (دوري أبطال أوروبا)

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 19:15

9/17/2025 7:15:18 PM ملخص فوز أرسنال على أتليتك بلباو 2-0 (دوري أبطال أوروبا)

ملخص فوز أرسنال على أتليتك بلباو 2-0 (دوري أبطال أوروبا)

أرسنال أتليتك بلباو دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
صلاح يسجل ويصنع ضد أتليتكو مدريد (دوري أبطال أوروبا) هدف أرسنال الثاني في بلباو - تروسارد (دوري أبطال أوروبا) هدف ريال مدريد الثاني في مارسيليا - مبابي (دوري أبطال أوروبا) هدف ريال مدريد الأول أمام مارسيليا - كيليان مبابي (دوري أبطال أوروبا) هدف مارسيليا الأول في شباك ريال مدريد - تيموثي وياه (دوري أبطال أوروبا) هدف أرسنال الأول في بلباو - مارتينيلي (دوري أبطال أوروبا) أهداف فوز باريس سان جيرمان على إنتر 5-0 (دوري أبطال أوروبا) هدف باريس الرابع في إنتر - كفاراتسخيليا (نهائي أبطال أوروبا)
أخر الأخبار
ماكينة كين تقود بايرن ميونيخ على تشيلسي بثلاثية 3 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اسكواش - خروج نور الشربيني في أبرز مفاجآت ربع نهائي بطولة مصر المفتوحة 6 دقيقة | رياضات أخرى
الرياضية: كوكا يدخل حسابات مدرب الاتفاق بعد غيابه أول جولتين للإيقاف 16 دقيقة | سعودي في الجول
قائمة بيراميدز - غياب رمضان صبحي عن مواجهة زد.. وعودة الشيبي 31 دقيقة | الدوري المصري
الكوكي يكشف ما قاله للاعبي فريقه قبل الفوز على غزل المحلة 34 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الإسماعيلي - النبريص يقود 20 اسما لمواجهة الزمالك 57 دقيقة | الدوري المصري
دخل قائمة العشرة الكبار.. صلاح يتجاوز هنري في قائمة هدافي دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
تعادل يحدث لأول مرة من 2014.. بتروجت يخطف نقطة من الجونة بهدف عكسي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع
/videos/49108/ملخص-فوز-أرسنال-على-أتليتك-بلباو-2-0-دوري-أبطال-أوروبا