هدف أرسنال الثاني في بلباو - تروسارد (دوري أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 23:56
GOAL!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 16, 2025
The two substitutes combine once again 🤝@gabimartinelli pulls it back for @LTrossard who doubles the Gunners' lead!#beINUCL #UCL pic.twitter.com/mtingtpa8s
