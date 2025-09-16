هدف مارسيليا الأول في شباك ريال مدريد - تيموثي وياه (دوري أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 22:46
⚡️ تيموثي ويا يفتتح التسجيل لمارسيليا أمام ريال مدريد! 🔥#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_مارسيليا pic.twitter.com/Op7FReRcIe— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 16, 2025
هدف مارسيليا الأول في شباك ريال مدريد - تيموثي وياه (دوري أبطال أوروبا)
نرشح لكم
هدف فوز سموحة على حرس الحدود 1-0 (الدوري المصري) ملخص تعادل أهلي جدة مع الهلال 3-3 (الدوري السعودي) هدف الأهلي الأول ضد سيراميكا - تريزيجيه (الدوري المصري) هدف فوز وادي دجلة على طلائع الجيش 1-0 (الدوري المصري) هدف مانشستر سيتي الأول في شباك نابولي - إيرلينج هالاند (دوري أبطال أوروبا) هدف فوز كهرباء الإسماعيلية على الاتحاد 1-0 (الدوري المصري) ملخص فوز بيراميدز على زد 1-0 (الدوري المصري) أهداف تعادل مودرن سبورت مع إنبي 2-2 (الدوري المصري)