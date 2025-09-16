هدف أرسنال الأول في بلباو - مارتينيلي (دوري أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 21:34
⚡️ غابرييل مارتينيلي يضع آرسنال في المقدمة#دوري_أبطال_أوروبا #أرسنال_أتلتيك_بلباو pic.twitter.com/rIhtSWbknU— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 16, 2025
