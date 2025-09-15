ملخص فوز ميلان على بولونيا 1-0 (الدوري الإيطالي)
الإثنين، 15 سبتمبر 2025 - 00:02
ملخص فوز ميلان على بولونيا 1-0 (الدوري الإيطالي)
نرشح لكم
ملخص فوز بريمن على جلادباخ 4-0 (الدوري الألماني) ملخص فوز برشلونة على فالنسيا 6-0 (الدوري الإسباني) ملخص فوز ليفربول على بيرنلي 1-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر سيتي على يونايتد 3-0 (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الثاني في يونايتد - هالاند (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول في يونايتد - فيل فودين (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز بوروسيا دورتموند على هايدنهايم 2-0 (الدوري الألماني) ملخص فوز بايرن ميونيخ على هامبورج 5-0 (الدوري الألماني)