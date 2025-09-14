هدف مانشستر سيتي الثاني في يونايتد - هالاند (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 20:40
GOAL!@ErlingHaaland doubles @ManCity's lead on his 150th appearance for the club 🙌#beINPL #MCIMUN #MCFC pic.twitter.com/BGnZL2vQG2— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 14, 2025
