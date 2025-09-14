ملخص تعادل الهلال مع القادسية 2-2 (الدوري السعودي)

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 18:12

9/14/2025 6:12:18 PM ملخص تعادل الهلال مع القادسية 2-2 (الدوري السعودي)

الهلال القادسية الدوري السعودي
أخر الأخبار
بتوجيهات كريستيانو.. النصر يهزم الخلود وينقض على الصدارة دقيقة | سعودي في الجول
كأس إنتركونتينينتال - موعد مباراة بيراميدز ضد أهلي جدة 8 دقيقة | كأس العالم للأندية
 برونو: كان يمكننا تجنب أهداف مانشستر سيتي.. وعلينا أن نتحلى بالشجاعة 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - فحوصات طبية لـ زيزو لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب 18 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة بيراميدز ضد زد والقناة الناقلة 25 دقيقة | الدوري المصري
فودين: من المستحيل ألا أستمع إلى الانتقادات.. وهالاند لعب مباراة مثالية 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس إنتركونتينينتال - بيراميدز يفوز على أوكلاند بثلاثية ويتأهل لمواجهة أهلي جدة 46 دقيقة | كأس العالم للأندية
مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 49 دقيقة | الدوري المصري
