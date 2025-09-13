هدف الزمالك الثاني أمام المصري - عمر جابر (الدوري المصري)
السبت، 13 سبتمبر 2025 - 21:52
أسيست رائع من ألفينا وإنهاء مميز من جابر 👌🏼— ON Sport (@ONTimeSports) September 13, 2025
الهدف الثاني للزمالك في شباك المصري عن طريق عمر جابر ⚽️ pic.twitter.com/Kdjq72uk5A
هدف الزمالك الثاني أمام المصري - عمر جابر (الدوري المصري)
نرشح لكم
ملخص فوز ريال مدريد على مارسيليا 2-1 (دوري أبطال أوروبا) هدف أتليتكو مدريد الثاني ضد ليفربول - ماركوس يورينتي (دوري أبطال أوروبا) ملخص تعادل بتروجت مع الجونة 1-1 (الدوري المصري) ملخص فوز المصري على غزل المحلة 2-1 (الدوري المصري) صلاح يسجل ويصنع ضد أتليتكو مدريد (دوري أبطال أوروبا) هدفا تعادل المقاولون العرب مع فاركو 1-1 (الدوري المصري) ملخص فوز أرسنال على أتليتك بلباو 2-0 (دوري أبطال أوروبا) هدف أرسنال الثاني في بلباو - تروسارد (دوري أبطال أوروبا)