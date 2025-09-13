هدف الزمالك الأول في المصري - عدي الدباغ (الدوري)
السبت، 13 سبتمبر 2025 - 20:46
عدي الدباغ يفتتح التسجيل للزمالك في شباك المصري من متابعة بعد خطأ مدافع المصري ⚽️ pic.twitter.com/LerDXrzfCO— ON Sport (@ONTimeSports) September 13, 2025
