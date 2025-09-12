أهداف فوز البنك الأهلي على بتروجت 3-0 (الدوري المصري)
الجمعة، 12 سبتمبر 2025 - 19:34
أهداف فوز البنك الأهلي على بتروجت 3-0 (الدوري المصري)
نرشح لكم
ملخص فوز وادي دجلة على الزمالك 2-1 (الدوري المصري) هدف وادي دجلة الثاني في الزمالك - محمود دياسطي (الدوري المصري) هدف تعادل وادي دجلة ضد الزمالك - أحمد فاروق (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول في وادي دجلة - ناصر ماهر (الدوري المصري) أهداف فوز المصري على كهرباء الإسماعيلية 4-0 (الدوري المصري) ملخص فوز غزل المحلة على الإسماعيلي 3-0 (الدوري المصري) مخلص فوز بيراميدز على الأهلي 2-0 (الدوري المصري) هدف بيراميدز الثاني في الأهلي - وليد الكرتي (الدوري المصري)
أخر الأخبار
ريال مدريد يوضح إصابة روديجر 44 دقيقة | الكرة الأوروبية