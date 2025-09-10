مصافحة بين حسام حسن ومصطفى محمد في المطار بعد العودة إلى مصر
الأربعاء، 10 سبتمبر 2025 - 16:14
العلاقة رائعة بين المدير الفني للفراعنة والأناكوندا 🤝— FilGoal (@FilGoal) September 10, 2025
مصافحة بين حسام حسن ومصطفى محمد بعد وصول بعثة المنتخب من بوركينا فاسو واقتراب حلم المونديال 🇪🇬🏆 pic.twitter.com/X2YUaCjE5e
