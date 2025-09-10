هالاند يسجل 5 أهداف في مولدوفا (تصفيات كأس العالم)
الأربعاء، 10 سبتمبر 2025 - 00:13
زلزال هالاند يضرب مولدوفا! 🤯⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 9, 2025
🤖 شاهد خماسية تاريخية في شباك مولدوفا#تصفيات_كأس_العالم pic.twitter.com/sBS7rRUIEr
هالاند يسجل 5 أهداف في مولدوفا (تصفيات كأس العالم)
نرشح لكم
أهداف مباراة منتخب مصر الثاني أمام تونس 3-0 (ودية) هدف مصر الملغي ضد بوركينا فاسو - أسامة فيصل (تصفيات كأس العالم) إصابة عمر مرموش أمام بوركينا فاسو (تصفيات كأس العالم) هدف منتخب مصر (ب) الأول في تونس - أفشة ملخص فوز المغرب على النيجر 5-0 (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز مصر على إثيوبيا 2-0 (تصفيات كأس العالم) هدف مصر الثاني أمام إثيوبيا - عمر مرموش (تصفيات كأس العالم) هدف مصر الأول أمام إثيوبيا - محمد صلاح (تصفيات كأس العالم)