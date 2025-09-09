هدف مصر الملغي ضد بوركينا فاسو - أسامة فيصل (تصفيات كأس العالم)

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 21:44

9/9/2025 9:44:25 PM هدف مصر الملغي ضد بوركينا فاسو - أسامة فيصل (تصفيات كأس العالم)

هدف مصر الملغي ضد بوركينا فاسو - أسامة فيصل (تصفيات كأس العالم)

بوركينا فاسو مصر تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
إصابة عمر مرموش أمام بوركينا فاسو (تصفيات كأس العالم) هدف منتخب مصر (ب) الأول في تونس - أفشة ملخص فوز مصر على إثيوبيا 2-0 (تصفيات كأس العالم) هدف مصر الثاني أمام إثيوبيا - عمر مرموش (تصفيات كأس العالم) هدف مصر الأول أمام إثيوبيا - محمد صلاح (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز مصر للناشئين على البحرين للشباب 2-1 (كأس الخليج تحت 20) هدفا فوز عمان للشباب على مصر تحت 17 2-0 (كأس الخليج للشباب) أهداف مباراة منتخب مصر للشباب أمام الكويت الأولمبي 3-2 (ودية)
أخر الأخبار
وزير الرياضة يطمئن على حالة مرموش بعد الإصابة 5 دقيقة | منتخب مصر
اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 6 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول - صعوبة نقل مواجهة جيبوتي إلى مصر.. والدولة الأقرب لاستضافتها ساعة | منتخب مصر
إبراهيم حسن: سعيد بشكل المنتخب ضد بوركينا رغم الإصابات ساعة | منتخب مصر
حسام حسن: كنت أحلم دائما بقيادة مصر لكأس العالم كمدرب.. وحققنا ما أردناه ضد بوركينا ساعة | الكرة المصرية
مباشر ودية - منتخب مصر الثاني (2)-(0) تونس.. الشوط الثاني ساعة | منتخب مصر
سعفان الصغير باكيا: مازال أمامنا مباراتين.. وعانينا من ضغوط كبيرة ساعة | منتخب مصر
نقطتان إلى كأس العالم.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر بعد التعادل مع بوركينا فاسو ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 2 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 3 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 4 مجموعة مصر - مركز بوركينا فاسو في أمان.. غينيا بيساو يتعادل مع سيراليون
/videos/49061/هدف-مصر-الملغي-ضد-بوركينا-فاسو-أسامة-فيصل-تصفيات-كأس-العالم