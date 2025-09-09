هدف مصر الملغي ضد بوركينا فاسو - أسامة فيصل (تصفيات كأس العالم)
الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 21:44
هدف ملغي لمنتخب مصر بداعي التسلل ❌#التصفيات_الأفريقية#بوركينا_فاسو_مصر | #SSC pic.twitter.com/tkZbKJsN3F— SSC (@ssc_sports) September 9, 2025
هدف مصر الملغي ضد بوركينا فاسو - أسامة فيصل (تصفيات كأس العالم)
